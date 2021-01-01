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الاحتلال يقتحم منزل الشهيد أبو شخيدم ويعتقل 3 من أقاربه

الأحد 21 نوفمبر 2021 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم منزل الشهيد أبو شخيدم ويعتقل 3 من أقاربه



القدس المحتلة / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، 3 من اقرباء الشهيد فادي أبو شخيدم بعد أن اقتحمت منزله في مخيم شعفاط في القدس.

وأفادت مصادر صحفية متطابقة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ابنة الشهيد آية، وشقيقه شادي، وابن شقيقه أحمد، كما سلمت شقيقه وسام، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مركز تحقيق “المسكوبية”.

يذكر أن المواطن أبو شخيدم (42 عاما) من مخيم شعفاط في القدس المحتلة، استشهد برصاص الاحتلال قرب باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وادعت شرطة الاحتلال، أن عملية إطلاق نار وقعت في البلدة القديمة من القدس، اسفرت عن مقتل مستوطن، وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم بجروح حرجة.

وكانت شرطة الاحتلال قد استنفرت قواتها في البلدة القديمة، وأغلقت باب العامود، ونصبت الحواجز العسكرية وأعاقت تنقل المواطنين ومنعتهم من التوجه إلى الأقصى، كما قامت بتوفير الحماية للمستوطنين الذين كانوا يقتحمون الأقصى في تلك الأثناء، وأخرجتهم من باحات الحرم من جهة باب المغاربة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدرسة الرشيدية الثانوية قرب باب الساهرة بالقدس المحتلة، حيث كان يعمل الشهيد مدرسا فيها.

#قوات الاحتلال #الشهيد فادي أبو شخيدم #مخيم شعفاط #اعتقالات

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