“بوليتكنك ” تفوز بمشروع بحثي حول التنوع الحيوي لبعض النباتات الفلسطينية المُهددة بالانقراض

رام الله / سما /

فازت جامعة بوليتكنك فلسطين/ كلية العلوم التطبيقية، اليوم الأحد، بمشروع بحثي مُمول من قبل الاتحاد الاوروبي من خلال مشروع: مُبادرة السلام الاوروبية/ الوحدة والتنوع في الطبيعة والمُجتمع، بالتعاون مع مُتحف فلسطين للتاريخ الطبيعي وجمعية الجليل/ الجمعية القطرية العربية للبحوث والخدمات الصحية.

وفاز بالمشروع الدكتور شرف الطردة، والأستاذة أروى مجاهد من قسم الأحياء التطبيقية.

ويتمحور المشروع حول التنوع الحيوي الجزيئي والنشاط المضاد للميكروبات لبعض النباتات الفلسطينية المُهددة بالانقراض، ويهدف الى دراسة اصناف النباتات وتوزيعها الجغرافي في فلسطين، وبحث امكانية الاستفادة منها في المأكولات ومقاومة الأكسدة والميكروبات.

ويأتي هذا المشروع انسجاما مع رؤية كلية العلوم التطبيقية مُمثلة بعميدها الدكتور وليد الريماوي، بإنشاء علاقات وتشبيك دولي ومحلي من خلال هذه المشاريع التي تهدف لتطوير قدرات الأكاديميين والطلبة.

واكد الطردة، أهميّة المُشاركة في أبحاث دولية في مجالات العلوم النباتية والبيئة والمكروبيولوجية.

وسيدعم المشروع ثلاثة مشاريع تخرج لطلبة الاحياء التطبيقية وبإشراف شرف الطردة، وأروى مجاهد.