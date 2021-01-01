  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اتحاد المقاولين: توقيف العمل في المشاريع يوم الاثنين خطوة أولى يليها عدة خطوات

الأحد 21 نوفمبر 2021 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد المقاولين: توقيف العمل في المشاريع يوم الاثنين خطوة أولى يليها عدة خطوات



غزة / سما /

أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينييين عن تعليق العمل في المشاريع قيد التنفيذ يوم الاثنين المقبل بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١جراء انهيار اسعار العملات وارتفاع أسعار مواد البناء.

وأكد الاتحاد أن هذه القرار المشترك بين المحافظات الجنوبية والشمالية هو بمثابة خطوة تحذيرية ضمن سلسلة خطوات قد تصل إلى الوقف التام والدائم في حال تعنت المؤسسات التي ترفض الالتزام بالقانون الموحد وقانون الشراء العام الذي يقضي بتعويض المقاولين عن تذبذب سعر العملات وارتفاع أسعار مواد البناء

وشدد الاتحاد أن شركات المقاولات التي تعرضت لأزمات متوالية تجد نفسها أمام حتمية الانهيار الشامل وتسريح عمالها جراء عدم التزام المؤسسات المشغلة بالقانون وعدم مراعاة الظروف الاقتصادية التي أدت إلى انهيار العملات الأجنبية مقابل الشيكل بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع ومواد الاعمار.

وأكد الاتحاد أن القرار لا يعد رفضا للعمل بل نتيجة عجز شركات المقاولات عن القيام بعملها ومواصلة دورها في الاعمار والتنمية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية شديدة الصعوبة.

#اتحاد المقاولين الفلسطينييين #مشاريع #اسعار العملات #أسعار مواد البناء

الأكثر قراءة اليوم

"هآرتس": تسهيلات اقتصادية لغزة والضفة وموافقة إسرائيلية لتوسيع معبر رفح

غزة: فتح باب التسجيل للعمال الفلسطينيين الراغبين بالعمل في اسرائيل

مصدر ينفي موافقة "إسرائيل" على إصدار تصاريح جديدة لعمال غزة

السفير "العمادي" يصل قطاع غزة قريبا لهذا السبب

تركيا تعرض سفينة فجرت أزمة مع" إسرائيل" للبيع في مزاد علني

دولة عربية تكشف امتلاكها مفاعلا نوويا تصل طاقته لـ5 ميغاواط

صحيفة عبرية: رئيس الشاباك زار الأردن سرا

الأخبار الرئيسية

وزير الجيش الاسرائيلي عن عملية القدس: أحبطنا هجوما أكثر خطورة بكثير

20211121124143

مدير عام وزارة الأمن الإسرائيلية: مستعدون لهجوم في إيران اليوم

======

قناة عبرية تكشف "التسلسل الكامل" لعملية القدس

5 وفيات و175 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

صورة

من هو منفذ عملية القدس ؟

الاتصالات الفلسطينية