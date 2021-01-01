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محافظ جنين: أبناء المؤسسة الأمنية يبذلون جهودا كبيرة في حفظ الأمن

الأحد 21 نوفمبر 2021 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ جنين: أبناء المؤسسة الأمنية يبذلون جهودا كبيرة في حفظ الأمن



جنين / سما /

قال محافظ جنين أكرم الرجوب، إن كافة أبناء المؤسسة الأمنية يبذلون جهودا كبيرة في حفظ الأمن والنظام وإرساء سيادة القانون كمبدأ عام وأصيل يحتكم إليه الجميع أفرادا ومؤسسات.

وأضاف المحافظ الرجوب في بيان له، اليوم الأحد، أن “كل يد تمتد على رجال الأمن بالسوء هي يد آثمة غادرة تعيش على الفلتان والفوضى والتسلط على كرامات الناس وأرواحهم وممتلكاتهم”، مشددا على أن التصدي لهذه الفئة يكون بالاصطفاف خلف مؤسساتنا الوطنية والشرعية وبالاحتكام لمنظومة العدالة والقيم الوطنية الأصيلة للشعب الفلسطيني.

وأدان الرجوب الأصوات المأجورة والمعزولة عن موروثنا القيمي، والتي هاجمت في الأيام الماضية أبناء المؤسسة الأمنية في جنين لا لشيء إلا لقيامهم بأداء واجبهم في ملاحقة المطلوبين للعدالة والخارجين عن القانون، لافتا إلى أن المتابع لهذه الهجمة يرى تساوقا في الطرح مع ما تنشره الصحافة العبرية ومن يدور في فلكها من افتراءات مقصودة للنيل من وحدة الشعب الفلسطيني وبث الفتنة بين المواطن والمؤسسة الأمنية.

#محافظ جنين #أكرم الرجوب

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