“فتح” في نابلس تنظم يوما طبيا مجانيا على شرف مناسبتي استشهاد عرفات واعلان الاستقلال

نابلس / سما /

نظمت “فتح”/ اقليم نابلس بالتعاون مع وزارة الصحة و بلدية نابلس ونقابة الطب المخبري، وعدد من مصانع وشركات الادوية (سما، بيرزيت، بيت جال، دار الشفاء)، والمكاتب الحركية للأطباء، وأطباء الأسنان، والصيادلة والطب المخبري، يوما طبيا مجانيا مركزيا في مدينة نابلس، وذلك في مدرسة ابن الهيثم الاساسية للبنين.

واشتمل اليوم الطبي الذي جاء تنظيمه على شرف الذكرى السابعة عشر لاستشهاد القائد والرئيس الراحل ياسر عرفات، والذكرى الثالثة والثلاثين لإعلان الاستقلال، على عدد من التخصصات كالأمراض الصدرية والباطنية، والأطفال، والنسائية والتوليد، والعيون، والسكري، وأمراض الجلد، والمسالك البولية، والطب العام، والأسنان، وجراحة الوجه والفكين وعلاج المفصل الفكي، والانف ولاذن والحنجرة، الى جانب مختبر وفحوصات مخبرية.

وتم خلال فعاليات اليوم الطبي معاينة مايزيد عن 400 حالة مرضية تنوعت بين التخصصات المذكورة، وتم عمل الفحوصات المخبرية وصرف الأدوية اللازمة للمرضى مجانا.

واقيم اليوم الطبي بحضور امين سر الحركة في نابلس محمد حمدان، أمين سر الحركة في نابلس، ومسؤولة ملف المكاتب الحركية في الإقليم ومنسقة الأيام الطبية المجانية، مي قرادة، وعدد من اعضاء لجنة الإقليم وامناء سر المناطق التنظيمية وكوادر الحركة.

وقال حمدان أن حركة فتح تعمل دائما وعلى كافة الأصعدة من اجل خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، مضيفا ان هذا اليوم الطبي المجاني يأتي ضمن المسؤولية المجتمعية للحركة، وللتأكيد على أهمية العمل التطوعي والاهتمام بالإنسان الفلسطيني. واضاف ان تنظيم هذا اليوم الطبي المجاني يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات تنظمها الحركة وفاءً لذكرى استشهاد ياسر عرفات لترسيخ الهوية الفلسطينية وروح الانتماء للوطن وللقائد الراحل.

بدورها، شكرت قرادة الأطباء المشاركين والشركات الراعية على الجهود المبذولة في إنجاح اليوم الطبي المجاني، وقد اثنت على جهود كل من ساهم في انجاح فعالياته.