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اربعة اسرى يدخلون اعواما جديدة

الأحد 21 نوفمبر 2021 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
اربعة اسرى يدخلون اعواما جديدة



رام الله / سما /

 دخل،اليوم، الأسير صالح قني صالح منصور (42 عاماً)، من محافظة نابلس، عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 21/11/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد، و عمار محمود سليمان عابد (36 عاماً)، من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 21/11/2002م، وهو محكوم بالسجن 20 عاما ونصف، و محمد عبد الغفار ناصر مفارجة (28 عاماً)، من الطيبة في الداخل المحتل، عامه العاشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 21/11/2012م، وهو محكوم بالسجن 25 عاما، و محمد شاكر محمد طردة (25 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 21/11/2015م، وهو محكوم بالسجن 25 عاما.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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