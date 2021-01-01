بينيت يدعو لليقظة في القدس خشية هجمات جديدة

القدس المحتلة / سما /

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بزيادة اليقظة خشية وقوع هجمات أخرى في القدس، بعد مقتل إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين أحدهم حاخام وجروحه حرجة، في عملية إطلاق نار نفذها فادي أبو شخيدم من مخيم شعفاط قرب باب السلسلة، صباحًا.

وقال بينيت في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، اليوم الأحد، إن “هذا الهجوم هو الثاني في القدس خلال أيام. أصدرت تعليماتي لقوات الأمن بالاستعداد وفقًا لهذه التطورات وإبداء اليقظة أيضًا خوفًا من هجمات أخرى”.

وأضاف “نحن بحاجة لمنع المزيد من الهجمات”.

وقدم بينيت التعازي لعائلة المستوطن الذي قتل، كما تمنى الشفاء للمصابين الإسرائيليين.