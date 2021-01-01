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مناورة عسكرية لجيش الاحتلال للتعامل مع عدة جبهات

الأحد 21 نوفمبر 2021 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مناورة عسكرية لجيش الاحتلال للتعامل مع عدة جبهات



القدس المحتلة / سما /

بدأ جيش الاحتلال اليوم الأحد، مناورة "درع البلاد" العسكرية على جبهتي الضفة الغربية وقطاع غزة للتعامل مع عدة جبهات.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال وفق موقع "والا" أن المناورة تأتي لتحسين استعداد الجيش لمواجهة متعددة الجبهات وستنتهي يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح أن جيش الاحتلال سيتدرب يوم الإثنين على تلقي معلومات في المناطق المدنية في غلاف غزة، وكيفية التنبيه عن تهديدات محتملة والتعامل معها.

وتهدف المناورة إلى تحسين جاهزية قوات جيش الاحتلال لمواجهة متعددة الجبهات بناء على الدروس المستفادة من عملية "حارس الأسوار".

#الجيش الإسرائيلي #مناورة عسكرية #تدريبات عسكرية #اسرائيل

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