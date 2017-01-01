  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أمريكا تمارس ضغوطًا على إسرائيل للعودة إلى عضوية اليونسكو

الأحد 21 نوفمبر 2021 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا تمارس ضغوطًا على إسرائيل للعودة إلى عضوية اليونسكو



القدس المحتلة / سما /

قال موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" العبري، إن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطًا على إسرائيل لتجديد عضويتها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم- اليونسكو. 
 
وأضافت الصحيفة، أن القضية أثيرت عدة مرات في المحادثات التي أجراها كبار المسؤولين الحكوميين مع نظرائهم الإسرائيليين، بما في ذلك اجتماعات الأسبوع الماضي في إسرائيل مع السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد.
 
وكانت إسرائيل قد أعلنت انسحابها من اليونسكو في عام 2017، بعد أيام فقط من قيام الولايات المتحدة بذلك. والسبب هو سلسلة من القرارات اعتبرتها إسرائيل معادية لها، وعلى رأسها إعلان القدس الشرقية أرضاً محتلة، بحسب الموقع.

#اسرائيل #الولايات المتحدة #منظمة اليونسكو

الأكثر قراءة اليوم

"هآرتس": تسهيلات اقتصادية لغزة والضفة وموافقة إسرائيلية لتوسيع معبر رفح

غزة: فتح باب التسجيل للعمال الفلسطينيين الراغبين بالعمل في اسرائيل

مصدر ينفي موافقة "إسرائيل" على إصدار تصاريح جديدة لعمال غزة

السفير "العمادي" يصل قطاع غزة قريبا لهذا السبب

تركيا تعرض سفينة فجرت أزمة مع" إسرائيل" للبيع في مزاد علني

دولة عربية تكشف امتلاكها مفاعلا نوويا تصل طاقته لـ5 ميغاواط

صحيفة عبرية: رئيس الشاباك زار الأردن سرا

الأخبار الرئيسية

20211121124143

مدير عام وزارة الأمن الإسرائيلية: مستعدون لهجوم في إيران اليوم

======

قناة عبرية تكشف "التسلسل الكامل" لعملية القدس

5 وفيات و175 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

صورة

من هو منفذ عملية القدس ؟

داخل

(مرفق الرابط) ..فتح باب التسجيل لعمال غزة للترشح للعمل في الداخل المحتل

الاتصالات الفلسطينية