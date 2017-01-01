أمريكا تمارس ضغوطًا على إسرائيل للعودة إلى عضوية اليونسكو

القدس المحتلة / سما /

قال موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" العبري، إن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطًا على إسرائيل لتجديد عضويتها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم- اليونسكو.



وأضافت الصحيفة، أن القضية أثيرت عدة مرات في المحادثات التي أجراها كبار المسؤولين الحكوميين مع نظرائهم الإسرائيليين، بما في ذلك اجتماعات الأسبوع الماضي في إسرائيل مع السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد.



وكانت إسرائيل قد أعلنت انسحابها من اليونسكو في عام 2017، بعد أيام فقط من قيام الولايات المتحدة بذلك. والسبب هو سلسلة من القرارات اعتبرتها إسرائيل معادية لها، وعلى رأسها إعلان القدس الشرقية أرضاً محتلة، بحسب الموقع.