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رئيس "الشاباك" الإسرائيلي يزور الأردن بشكل سري

الأحد 21 نوفمبر 2021 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس "الشاباك" الإسرائيلي يزور الأردن بشكل سري



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأحد، أن رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي رونين بار، أجرى مؤخرًا زيارة سرية للأردن، اجتمع خلالها مع رؤساء الدوائر الأمنية في المملكة.
 
وبحسب الصحيفة، بحث بار خلال الاجتماع سُبل التصدي لتهريب الوسائل القتالية ومكافحة "الإرهاب".
 
وأشارت إلى أن بار أجرى سلسلة اجتماعات الأسبوع الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، كما زار مدينة رام الله.
 
وقالت الصحيفة: إن "بار قرر زيارة الأردن ليؤكد على الأهمية التي يوليها للعلاقات الجيدة مع الأجهزة الأردنية وللتنسيق الأمني معها، علمًا بأن الحدود بين إسرائيل والأردن هي الأطول وتستلزم حراسة مشددة لمنع تهريب الأسلحة وتسلل عناصر إرهابية عبرها إلى إسرائيل والضفة الغربية". وفق تعبيرها.
 
ولفتت الصحيفة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا في محاولات تهريب الأسلحة إلى إسرائيل.
 
وكان كل من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينت ووزير الجيش بني غانتس ووزير الخارجية يائير لبيد، قاموا مؤخرًا بزيارات للأردن.

#الشاباك #اسرائيل #رونين بار #الاردن

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