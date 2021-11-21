تدهور خطير في حالة أحد المصابين الاسرائيليين بعملية القدس

القدس المحتلة/سما/

أكدت مدير وحدة العناية المركزة في مستشفى شعاري تسيديك الدكتور ألون شوارتس، أن حياة الحاخام أهارون يهودا بن طوفا الذي أصيب بعملية اطلاق النار في القدس المحتلة صباح اليوم في خطر شديد.

وأوضح شوارتس وفقًا لقناة كان العبرية، أن الحاخام أهارون أصيب بطلقات نارية عدة اخترقت جسده في عملية اطلاق النار مما تسبب بنزيف حاد في الدماء، مؤكدًا أن حالته توصف بالخطيرة جدًا.

من جهة أخرى قال مدير قسم الطوارئ في مستشفى شعاري تصيدق " تدهور في حالة إحدى المصابين 46 عاما إثر عمليه الاشتباك والذي وصل صباح اليوم للمستشفى.



وأضاف "ان الإصابة في مناطق متعددة من جسده، وتلقى عدة علاجات مع عمليات في مناطق الإصابة، ومع ذلك ازداد الخطر على حياته ويعمل الأطباء في هذه اللحظة على إبقائه على قيد الحياه.

ومن الجدير ذكره فقد استشهد الشيخ "فادي شخيدم" 42 عاماً اليوم الأحد 21/11/2021 بعد تنفيذ عملية اطلاق نار عند باب السلسلة بالقدس المحتلة، مما أدى لمقتل مستوطن 35 عاماً وإصابة 4 أخرين من عناصر حرس الحدود "الاسرائيلية"، وصفت إصابة اثنين منهما بالخطيرة.