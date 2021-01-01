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الاحتلال يعتقل 3 أفراد من عائلة الشهيد أبو شخيدم (صور وفيديو)

الأحد 21 نوفمبر 2021 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 3 أفراد من عائلة الشهيد أبو شخيدم (صور وفيديو)



القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأحد 3 أفراد من عائلة الشهيد فادي أبو شخيدم، عقب اقتحام منزله والاعتداء على أفراد عائلته واحتجازهم، وتدمير وتكسير محتوياته.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت ابنه الشهيد آية، وشقيقه شادي أبو شخيدم، وابن شقيقه باسل.

وخلال الاقتحام، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها قنابل الغاز والرصاص المطاطي صوب الشبان، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص المطاطي في الفخذ، وتسجيل عدد كبير من حالات الاختناق.

وفتشت قوات الاحتلال الشبان أمام منزل الشهيد، وضيقت على الصحفيين وأبعدتهم من أمام منزل الشهيد أبو شخيدم.

وكانت قد استدعت مخابرات الاحتلال وسام أبو شخيدم للتحقيق معه، عقب استشهاد شقيقه إثر إطلاق النار عليه في اشتباك مسلح مع شرطة الاحتلال في طريق باب السلسلة بالبلدة القديمة صباح اليوم.

وأسفرت العملية عن استشهاد فادي أبو شخيدم، وعن مقتل مستوطن وإصابة مستوطن آخر، وشرطيين “إسرائيليين” بجروح طفيفة.



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وأغلقت شرطة الاحتلال أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة في أعقاب العملية، ومنعت الصحفيين من تغطية الحدث.

#الاحتلال #الشهيد أبو شخيدم

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