ديوان المظالم بغزة: إنجاز 1353 مظلمة منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر

غزة/سما/

أكد رئيس ديوان المظالم بغزة حسن الصيفي، أن ديوان المظالم، مؤسسة حكومية رسمية تقف محامياً عن المواطن في كافة المظالم والشكاوى ضد المؤسسات الحكومية كافة، ومن حق المواطن أن يقدم شكواه ضد النيابة العامة ووكيل النيابة.

وقال الصيفي خلال حديث لإذاعة "صوت الأقصى" إن مهمة ديوان المظالم التدخل وبشكل واضح لأي مواطن لم يتم إنصافه، لافتا: "لا نتدخل في القضاء ولكن إذا شعر المواطن بالتظلم نستقبل شكواه ونخاطب النائب العام للعمل على حلها، والنائب العام لم يرد لنا كتابا على الإطلاق".

وأوضح الصيفي أنه من بداية عام 2021 حتى تاريخ 25/10 بلغ عدد المظالم الواردة نحو 1800 مظلمة وتم إنجاز حوالي 1353 منها، معتبرًا أن "هذا إنجاز غير عادي".



وبين أن عدد المواطنين المراجعين الذين تم استقبالهم في ديوان المظالم حتى تاريخ اليوم الأحد 3202، وتم عقد 728 جلسة استماع واستقبال إفادات للمواطنين والرد عليها هاتفياً ويوم الجمعة قبل أسبوعين تم الرد على نحو 552 اتصال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.