مسؤول يكشف تفاصيل إعلان تسجيل عمال غزة للعمل في الداخل المحتل

غزة/سما/

كشفت وزارة العمل في غزة يوم الأحد، عن تفاصيل الإعلان عن استقبال طلبات الراغبين في العمل في الداخل المحتل إلكترونيًا.

وقال مدير المشاريع في الوزارة أيمن أبو كريم في تصريح صحفي إن وزارته ستسجل في المرحلة الأولى كل من يتقدم بالتسجيل وتنطبق عليه المعايير المعلنة مسبقًا.

وأشار إلى أنه سيجري بعدها البدء في المرحلة الثانية المتمثلة بإحصاء العمال وترتيبهم حسب المحافظات بناءً على توزيع عادل.

وأوضح أبو كريم أن الإعلان جاء نتيجة لتواصل الوزارة والجهات الحكومية بغزة مع عديد الأطراف لوضع حد للبطالة المتفشية في القطاع التي وصل معدلها لـ46%.

وأكد أن الحد من حالاتها هو أولوية قصوى لدى الحكومة في غزة في المرحلة الراهنة.

وبين أبو كريم أن السماح بتسجيل العمال تم بالتوافق مع الجهات السياسية، وأن وزارته هي جهة فنية تنفيذية لما تم الإيعاز إليها بتنفيذه.

وعما إذا كان التسجيل مسموح لحالات سبق أن سجلت عبر الشئون المدنية قبل ما يزيد عن شهر، أجاب: "تابعنا موضوع التصاريح التي تقدم بها مئات العمال.. وعالجنا الأمر حفاظًا على كرامة العمال ومنع انتهاك واستغلال كرامته".

وقال أبو كريم: "بالتالي فإن التسجيل الآن للعمل بالداخل سيكون عبر وزارة العمل ومن خلال نظام التسجيل الموحد، وبهذا يكون على العمال الراغبين بالخروج وسبق أن سجلوا أن يعيدوا التسجيل مجددًا عبر الرابط المعلن".

وبين أن التسجيل سيكون مفتوحًا من حيث المدة ولمن تنطبق فقط عليه المعايير، لحين إعلان الوزارة عن انتهاء مرحلة التسجيل وبدء المرحلة الثانية.

ونبه إلى أنها ستتضمن تحديد معايير قبول العمال وترتيبهم حسب المحافظات وعدد سكانها بما يضمن العدالة، وبناءً على الاحتياج الأكبر للعمال.

ونوه أبو كريم إلى أن الحظ الأكبر سيكون للعاطلين عن العمل ولمن يعيل أسرًا، موضحًا أنه سيتم توزيعهم حسب تخصصاتهم من بناء منشأت وتخصصات زراعية وغيرها وكله بالتوافق مع الجهات المختصة.

وبخصوص المدة التي من المقرر أن يُسمح للعمال الذين سيتم قبولهم للعمل في الداخل، أجاب أبو كريم: "الأمر غير واضح بخصوص المدة.. وكل شيء سيعلن عنه في حينه".

وكان وكيل وزارة العمل في غزة إيهاب الغصين أعلن عن بدء استقبال طلبات التسجيل للعمال الراغبين في العمل في الداخل المحتل بدءًا من اليوم الأحد.

وقال إنه "سيتم نشر رابط التسجيل عبر موقع وزارة العمل".

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن الخطوة تأتي ضمن المساعي الحكومية الحثيثة للحد من البطالة، ومنعًا لحدوث أية حالات تلاعب أو استغلال في آليات التسجيل والاختيار.

وأكد أن التسجيل سيكون متاحًا بشكل إلكتروني عبر البوابة الموحدة للمعاملات الحكومية على موقع وزارة العمل www.mol.ps ومن خلال الرابط التالي: اضغط هنا

ونوه إلى ضرورة عدم الحضور لمكاتب العمل للتسجيل.