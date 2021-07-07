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هيئة الأسرى: استمرار توقيف الأسيرة أبو فنونة بظروف صحية ولا إنسانية صعبة

الأحد 21 نوفمبر 2021 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: استمرار توقيف الأسيرة أبو فنونة بظروف صحية ولا إنسانية صعبة



رام الله/سما/

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الاحد، بأن الأسيرة شذى أبو فنونة (60) عاماً من مدينة رام الله وتشغل (مدير عام لجان العمل الصحي) والمعتقلة منذ تاريخ 7/7/2021 ما زلت موقوفة في معتقل الدامون وخضعت لعدة جلسات من التحقيق وعرضت على المحكمة في عوفر عدة مرات.

وأوضحت الهيئة أن الأسيرة أبو فنونة تعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم ومشاكل في القولون العصبي وهي بحاجة إلى رعاية طبية وعلاجات مستمرة، حيث يجب أن تخضع لعملية ليزر بالعين إلا أن عيادة السجن تماطل إجراءها.


ونقلت محامية الهيئة عن الأسيرة أبو فنونة أن الأسيرات يتعرضن لانتهاكات مستمرة من قبل إدارة السجون الإسرائيلية، ويوجد كاميرات مراقبة داخل ساحة الفورة ما يجبرهن على لبس الحجاب طوال الوقت، ما يؤدي إلى إصابتهن بأمراض فقر الدم وتساقط الشعر، ويعانين من نقص الفواكه والطعام ولا يقدم لهن إلا التفاح أو الإجاص.

وفي السياق، تعاني الأسيرة إيناس عصافرة (28 عامًا) من مدينة الخليل من أوجاع في المفاصل ومشاكل في القولون العصبي وهي أم لطفلين وزوجها أسير محكوم بالمؤبد، ومن المقرر الإفراج عنها في الثالث والعشرين من ديسمبر المقبل، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

وذكرت أن عدد الأسيرات في معتقلات الاحتلال 34 ويقبعن جميعهن في معتقل الدامون.

#هيئة الاسرى #الاسيرة شدى أبو فنونة #الاسرى الفلسطينيين

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