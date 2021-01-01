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الرئيس عباس يزور موسكو الاثنين المقبل

الأحد 21 نوفمبر 2021 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يزور موسكو الاثنين المقبل



رام الله/سما/

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، أن الرئيس محمود عباس من المقرر أن يتوجه الإثنين المقبل إلى روسيا الاتحادية، للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد غدٍ الثلاثاء في موسكو.

وقال في تصريح صحفي اليوم: إن " تفعيل دور الرباعية الدولية سيكون إحدى القضايا المطروحة للنقاش مع الجانب الروسي نظرًا للدور الهام، والفاعل لروسيا في هذا الموضوع".

وأكد على أن لقاء الرباعية الدولية مؤخرًا على مستوى المندوبين لقاء جيد وخطوة إلى الأمام بحاجة لأن يرتقي لعقد اجتماع على المستوى الوزاري وتوسيع الرباعية بمشاركة أطراف أخرى فيها عربية ودولية إلى جانب ضرورة قيام واشنطن بإطلاق رؤية محددة لإنعاش عملية السلام.


 
وتطرق مجدلاني إلى تصريحات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أن "إسرائيل" لم تقدم ما يثبت أن المؤسسات الفلسطينية الستة (إرهابية)، أشاد بموقف الاتحاد الأوروبي معربًا عن أمله بأن ينتقل الموقف الأوروبي إلى مستوى أعلى برفض كل الإجراءات التي تستهدف تلك المؤسسات.

كما عقب على مشروع قرار فنلندي يدعو لحظر استيراد بضائع المستوطنات، رحب مجدلاني بتلك المبادرة واصفًا إياها بالمهمة، والتي يجب تعميمها في العديد من الدول.

#الرئيس عباس #فلاديمير بوتين

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