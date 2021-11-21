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اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط منزل منفذ عملية القدس "أبو شخيدم"

الأحد 21 نوفمبر 2021 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط منزل منفذ عملية القدس "أبو شخيدم"



القدس المحتلة/سما/

اندلعت مواجهات، ظهر اليوم الأحد، بين قوات الاحتلال "الاسرائيلي" الشبان الفلسطينيين في محيط منزل منفذ عملية القدس صباح اليوم أبو شخيدم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت و الغاز والرصاص المطاطي تجاه الشبان الفلسطينيين خلال المواجهات التي اندلعت في محيط منزل الشـهيد فادي أبو شخيدم بمخيم شعفاط بالقدس.

ويذكر أن الشيخ فادي محمود أبو شخيدم (42 عاماً)، استشهد صباح اليوم الأحد 21/11/2021، بعد تنفيذه عملية اطلاق نار عند باب السلسلة بالقدس المحتلة ، أدت لمقتل مستوطن 35 عاماً وإصابة 4 أخرين من عناصر حرس الحدود "الاسرائيلية"، وصفت إصابة اثنين منهما بالخطيرة  .

#الاحتلال #أبوشخيدم

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