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الاحتلال يقتحم منزل الشهيد أبو شخيدم في مخيم شعفاط ويستدعي شقيقه للتحقيق

الأحد 21 نوفمبر 2021 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم منزل الشهيد أبو شخيدم في مخيم شعفاط ويستدعي شقيقه للتحقيق



القدس المحتلة/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، منزل الشهيد فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط في القدس، الذي ارتقى برصاص الاحتلال قرب باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى.

وأفادمصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال سلمت شقيق الشهيد وسام، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مركز تحقيق "المسكوبية".

يذكر أن المواطن أبو شخيدم (42 عاما) من مخيم شعفاط في القدس المحتلة، استشهد برصاص الاحتلال قرب باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وادعت شرطة الاحتلال، أن عملية اطلاق نار وقعت في البلدة القديمة من القدس، اسفرت عن مقتل مستوطن، وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم بجروح حرجة.

وكانت شرطة الاحتلال قد استنفرت قواتها في البلدة القديمة، وأغلقت باب العامود، ونصبت الحواجز العسكرية وأعاقت تنقل المواطنين ومنعتهم من التوجه إلى الأقصى، كما قامت بتوفير الحماية للمستوطنين الذين كانوا يقتحمون الأقصى في تلك الأثناء، وأخرجتهم من باحات الحرم من جهة باب المغاربة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدرسة الرشيدية الثانوية قرب باب الساهرة بالقدس المحتلة، حيث كان يعمل الشهيد مدرسا فيها.

#الاحتلال #الشهيد فادي أبو شخيدم #مخيم شعفاط #القدس المحتلة

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