معروف يوضح تفاصيل جديدة حول تسجيل عمال غزة للعمل في الداخل المحتل

غزة/سما/

كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، عن تفاصيل جديدة بشأن تسجيل المواطنين للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل، مشيرًا إلى أنه سيكون إلكترونيًا بشكل كامل ولا يوجد أي رسوم على عملية التسجيل.

وذكر في تصريح صحفي ، اليوم الأحد، أنه سيتم حصر كل المتقدمين عبر جهات الاختصاص المختلفة وبعدها تستكمل الإجراءات للحصول على التصاريح اللازمة.

وأشار إلى أن إعلان تسجيل العمال يأتي ضمن التفاهمات التي تمت على المستوى السياسي سابقًا، منوهًا إلى أن الشرط المتعلق بخلو الصحيفة الجنائية للمتقدم يعني ذلك أن لا يكون على المواطن أي أحكام قضائية لها علاقة بقضايا جنائية نظرت في المحاكم وصدرت بحقها أحكام.



وأوضح أن فتح التسجيل عبر رابط إلكتروني يأتي للحد من عملية التلاعب التي حدثت سابقًا، ومحاولة البعض التربح على حساب العمال في قطاع غزة، مبينًا أن التسجيل مفتوح لعدة أيام وعلى مدار الساعة، ولم يحدد موعد لإغلاقه بعد لأن الأمر مرهون بأعداد المسجلين.

وأفاد بأنه عندما تتحدد الرؤية سيتم الاعلان عن الفترة التي سيتم إغلاق الرابط فيها وذلك قبل بفترة كافية من إغلاقه، منوهًا إلى أنه ستصل المُسجل رسالة تأكد عملية تسجيله بنجاح في حال كانت الشروط تنطبق عليه.

كما بين معروف، أنه وفقًا للمعلومات التي رشحت إلينا سيسمح بمغادرة 20 ألف عامل، لكن ذلك متعلق بالحوارات على المستوى السياسي مع الوسطاء، مؤكدًا على أن الأولوية الحصول على تصريح للعمل في الداخل المحتل ستكون لمن تنطبق عليه الشروط.