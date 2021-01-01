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قناة عبرية تكشف تفاصيل "التسلسل الكامل" لعملية القدس

الأحد 21 نوفمبر 2021 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف تفاصيل "التسلسل الكامل" لعملية القدس



القدس المحتلة/سما/

نشرت قناة كان العبرية تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار في القدس المحتلة صباح اليوم الأحد والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة 3 من عناصر شرطة الاحتلال والمستوطنين.

وحسب القناة فإن العملية بدأت حين جاء المنفذ من اتجاه البلدة القديمة وأطلق النار بالقرب من باب السلسلة باتجاه أحد المستوطنين والذي أُعلن عن مقتله فيما بعد.

وأضافت القناة أن المنفذ تحصن في أحد الأزقة وخرج فيما بعد للتحقق من قتل المستوطن، ثم واصل مسيره وأطلق النار على مستوطن آخر وأصابه بجروح خطيرة.

فيما بعد اشتبك المنفذ الشهيد فادي أبو شخيدم مع قوة من حرس الحدود وأصاب اثنين منهم حتى قامت القوة بتحييده.

من جهته، قال وزير الأمن الداخلي عومر بارليف إنه لولا تصرف مجندتين في المكان سريعا وخلال ثواني، لواصل المنفذ عمليته، فسلاحه لم يتوقف عن العمل، كما الأسلحة التقليدية السابقة". ويعمل الشهيد أبو شخيدم مدرسا لمادتي التربية الإسلامية واللغة العربية في مدرسة الرشيدية بالقدس المحتلة، حيث داهمت قوات الاحتلال المدرسة عقب العملية.

#عملية القدس

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