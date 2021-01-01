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نشر صورة لمنفذ عملية القدس لحظة الهجوم

الأحد 21 نوفمبر 2021 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
نشر صورة لمنفذ عملية القدس لحظة الهجوم



القدس المحتلة/سما/

أظهرت صورا  لمنفذ عملية باب السلسلسة بالقدس المحتلة الذي خلف قتيلا و3 جرحى بين الإسرائيليين في القدس صباح اليوم الأحد، بما فيها الصورة التي تظهره لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار.

وفي الصورة يحمل فادي أبو شخيدم (42 عاما) من أبناء مخيم شعفاط، رشاشا من طرازBeretta M12 في أحد شوارع البلدة القديمة بالقدس استعدادا لإطلاق النار.



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ووصفت "حماس" فادي أبو شخيدم بأنه قيادي في الحركة بمخيم شعفاط.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، في تصريح من موقع الهجوم إن المهاجم "كان عضوا في المكتب السياسي لحركة حماس وكان يصلي بانتظام في المسجد الأقصى"، مضيفا أن زوجته فرت إلى خارج البلاد قبل ثلاثة أيام.



سلاح

واشار بارليف إلى أن منفذ الهجوم استخدم أسلحة "غير متوفرة في إسرائيل عادة".

#القدس المحتلة #باب السلسة #فادي أبو خشيدم #عملية القدس

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