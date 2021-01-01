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بسبب لاعب إسرائيلي.. بطل الجودو الجزائري يعلن اعتزاله نهائيا

الأحد 21 نوفمبر 2021 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب لاعب إسرائيلي.. بطل الجودو الجزائري يعلن اعتزاله نهائيا



الجزائر/سما/

أعلن فتحي نورين بطل منتخب الجزائر للجودو، اعتزاله نهائيا، بعد قرار إيقافه عن اللعب، لمدة 10 سنوات.

وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية في شهر سبتمبر الماضي، عقوبة ثقيلة ضد المصارع الجزائري فتحي نورين ومدربه عمار بن يخلف، على خلفية انسحابه من مواجهة الإسرائيلي توهار بوتبول في أولمبياد "طوكيو 2022".

وتم حرمان فتحي نورين ومدربه عمار بن يخلف، من جميع المنافسات الرسمية لمدة عشر سنوات.

بسبب لاعب إسرائيلي.. بطل الجودو الجزائري يعلن اعتزاله نهائيا
وقال فتحي نورين: "قررت الاعتزال، بعد قرار إيقافي لمدة 10 سنوات، والاتجاه للعمل في مجال التدريب".

وتابع: "لن أتوقف أبدا عن نصرة القضية الفلسطينية مهما حدث".

وتلقى فتحي نورين دعما شعبيا عربيا كبيرا، على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان انسحابه من منافسات الجودو لوزن ما دون 73 كلغ، بعد أن أوقعته القرعة ضد السوداني محمد عبد الرسول، في الدور الأول، مع احتمالية أن يلتقي في الدور الثاني بالمصارع الإسرائيلي توهار بوتبول.

وترفض الاتحادات الرياضية الدولية الخلط بين السياسية والرياضة، ما يفسر موقفها الحازم في قضية المصارع الجزائري.

#الجزائر #فتحي نورين

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