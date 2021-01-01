5 وفيات و175 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 23، الخليل 40، طولكرم 8، طوباس 3، جنين 10، رام الله والبيرة 24، ضواحي القدس 2، نابلس 5، أريحا والأغوار 0، قلقيلية 0، سلفيت، قطاع غزة 60".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 13، الخليل 30، طولكرم 1، طوباس 4، جنين 13، رام الله والبيرة 15، ضواحي القدس 4، نابلس 7، أريحا والأغوار 2، قلقيلية 0، سلفيت، قطاع غزة 100".





وسجلت 3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة في جنين، حالة في طوباس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 73 مريضاً، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.