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أسرى نفحة يواصلون إغلاق السجن لليوم الثالث على التوالي

الأحد 21 نوفمبر 2021 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسرى نفحة يواصلون إغلاق السجن لليوم الثالث على التوالي



القدس المحتلة/سما/

يوصل أسرى سجن نفحة إغلاق السجن لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على الممارسات اللاإنسانية من قبل إدارة سجون الاحتلال في التعامل مع الأسرى المرضى والتي أدت إلى استشهاد الأسير سامي العمور.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى، أن خطوة إغلاق الأقسام في سجن نفحة تأتي في سياق برنامج تصاعدي احتجاجاً على سياسة الإهمال والتعمد من قبل إدارة السجون في تأخير نقل الحالات المرضية التي تستدعي علاج فوري، كما حدث مع الأسير سامي العمور قبل استشهاده  وأشار إلى أنه يتم نقل الأسرى المرضي من خلال عربة البوسطة الحديدية والتي لا تصلح للنقل الآدمي عدى عن نقل المرضى، كما أن النقل لا يكون إلى المشفى مباشرة وإنما إلى محطة انتظار في ظروف لا إنسانية مما يؤدي إلى تفاقم الحالة الصحية وصولاً إلى الاستشهاد كما حصل.

#اسرى نفحة #السجن

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