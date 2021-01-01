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معروف: من المتوقع بدء ضخ وقود "المنحة القطرية للموظفين" خلال أيام

الأحد 21 نوفمبر 2021 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معروف: من المتوقع بدء ضخ وقود "المنحة القطرية للموظفين" خلال أيام



غزة/سما/

توقَّع رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة‏ سلامة معروف يوم الأحد، أن ينعكس الاتفاق المصري القطري الأخير، إيجابًا على المنحة المالية القطرية الخاصة بالموظفين العموميين.

وقال معروف  في تصريح صحفي " إن المنحة القطرية وفق الآلية التي تم الإعلان عنها أصبحت من خلال إدخال الوقود، "وبعد ذلك سيتاح لوزارة المالية بغزة صرف قيمة المنحة للموظفين".

وأشار إلى أنه سيتم صرف المنحة حال تنفيذ الآلية وفق الاتفاق، و"يفترض أن يبدأ الضخ خلال الأيام القريبة القادمة".

وكانت قطر أعلنت الخميس الماضي إبرام اتفاق مع مصر يتم بمقتضاه توريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة، عبر معبر رفح البري.

جاء ذلك خلال مشاركة قطر في اللقاء الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، والذي عُقد بالعاصمة النرويجية أوسلو.

ووفق صحيفة هآرتس العبرية "ستقوم مصر بتزويد قطاع غزة بالوقود مقابل أن تتلقى أموال نقله من قطر كجزء من المنحة الخاصة برواتب موظفي غزة".

#سلامة معروف #المنحة القطرية للموظفين

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