  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حمـاس: عملية أحد قادتنا "أبو شخيدم" رسالة تحذير للاحتلال

الأحد 21 نوفمبر 2021 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حمـاس: عملية أحد قادتنا "أبو شخيدم" رسالة تحذير للاحتلال



القدس المحتلة/سما/

قالت حركة حماس إن منفذ عملية الاشتباك في القدس المحتلة، صباح اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021، الشيخ فادي محمود أبو شخيدم، هو أحد قادتها في مخيم شعفاط.

وأضافت الحركة في بيانها: "إن رسالة العملية البطولية تحمل التحذير للعدو المجرم وحكومته بوقف الاعتداءات على أرضنا ومقدساتنا، وأن حالة التغول التي تمارسها ضد المسجد الأقصى وسلوان والشيخ جراح وغيرها، ستدفع ثمنها".


 
وتابعت: "نؤكد أن خيار المقاومة الشاملة بأشكالها كافة وعلى رأسها المقاومة المسلحة هو القادر على لجم العدو ووقف عدوانه"، مستكملة: "إن شعبنا الفلسطيني ماض في جهاده، ولا يأبه بكل القرارات المعادية التي تصدر عن الدول الاستعمارية والتي تهدف إلى تكريس الاحتلال، والتنصل من حقوق شعبنا التاريخية".

وأكدت الحركة على أن جرائم الاحتلال لن تبقى دون رد رادع، وأن سيف القدس لا يزال مشرعا، داعياً أبناء شعبنا للاستمرار في الرباط في المسجد الأقصى المبارك والتصدي لمحاولات الاحتلال المستمرة لتدنيس ساحاته.

ودعت أبناء شعبنا للاستمرار في الرباط في المسجد الأقصى المبارك والتصدي لمحاولات الاحتلال المستمرة لتدنيس ساحاته.

#حماس #فادي أبو شخيدم

الأكثر قراءة اليوم

"هآرتس": تسهيلات اقتصادية لغزة والضفة وموافقة إسرائيلية لتوسيع معبر رفح

غزة: فتح باب التسجيل للعمال الفلسطينيين الراغبين بالعمل في اسرائيل

مصدر ينفي موافقة "إسرائيل" على إصدار تصاريح جديدة لعمال غزة

نائب محافظ جنين: جنازة قبها "مؤشرا خطيرا" ولدينا عمل أمني مستمر

تركيا تعرض سفينة فجرت أزمة مع" إسرائيل" للبيع في مزاد علني

دولة عربية تكشف امتلاكها مفاعلا نوويا تصل طاقته لـ5 ميغاواط

وزير اسرائيلي: اتصالات على نار هادئة.. وتل أبيب ستوقع اتفاقيات تطبيع جديدة مع دول عربية

الأخبار الرئيسية

5 وفيات و175 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

صورة

من هو منفذ عملية القدس ؟

فصائل المقاومة تبارك عملية القدس البطولية

داخل

(مرفق الرابط) ..فتح باب التسجيل لعمال غزة للترشح للعمل في الداخل المحتل

جنود

شهيد و مقتل جندي اسرائيلي و اصابة 4 في اطلاق نار بالقدس (صور وفيديوهات)

الاتصالات الفلسطينية