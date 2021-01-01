حمـاس: عملية أحد قادتنا "أبو شخيدم" رسالة تحذير للاحتلال

القدس المحتلة/سما/

قالت حركة حماس إن منفذ عملية الاشتباك في القدس المحتلة، صباح اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021، الشيخ فادي محمود أبو شخيدم، هو أحد قادتها في مخيم شعفاط.

وأضافت الحركة في بيانها: "إن رسالة العملية البطولية تحمل التحذير للعدو المجرم وحكومته بوقف الاعتداءات على أرضنا ومقدساتنا، وأن حالة التغول التي تمارسها ضد المسجد الأقصى وسلوان والشيخ جراح وغيرها، ستدفع ثمنها".





وتابعت: "نؤكد أن خيار المقاومة الشاملة بأشكالها كافة وعلى رأسها المقاومة المسلحة هو القادر على لجم العدو ووقف عدوانه"، مستكملة: "إن شعبنا الفلسطيني ماض في جهاده، ولا يأبه بكل القرارات المعادية التي تصدر عن الدول الاستعمارية والتي تهدف إلى تكريس الاحتلال، والتنصل من حقوق شعبنا التاريخية".

وأكدت الحركة على أن جرائم الاحتلال لن تبقى دون رد رادع، وأن سيف القدس لا يزال مشرعا، داعياً أبناء شعبنا للاستمرار في الرباط في المسجد الأقصى المبارك والتصدي لمحاولات الاحتلال المستمرة لتدنيس ساحاته.

ودعت أبناء شعبنا للاستمرار في الرباط في المسجد الأقصى المبارك والتصدي لمحاولات الاحتلال المستمرة لتدنيس ساحاته.