  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

جيش الاحتلال يبدأ مناورة عسكرية للتعامل مع عدة جبهات

الأحد 21 نوفمبر 2021 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يبدأ مناورة عسكرية للتعامل مع عدة جبهات



القدس المحتلة/سما/

بدأ الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، مناورة "درع البلاد" العسكرية في جنوب البلاد للتعامل مع عدة جبهات.
 
وذكر المتحدث باسم الجيش وفق موقع "والا" أن المناورة تأتي لتحسين استعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة متعددة الجبهات وستنتهي يوم الأربعاء المقبل.
 
وأوضح أن الجيش سيتدرب يوم الإثنين على تلقي معلومات في المناطق المدنية في غلاف غزة، وكيفية التنبيه عن تهديدات محتملة والتعامل معها.
 
وتهدف المناورة إلى تحسين جاهزية قوات الجيش لمواجهة متعددة الجبهات بناء على الدروس المستفادة من عملية "حارس الأسوار".

الأكثر قراءة اليوم

"هآرتس": تسهيلات اقتصادية لغزة والضفة وموافقة إسرائيلية لتوسيع معبر رفح

غزة: فتح باب التسجيل للعمال الفلسطينيين الراغبين بالعمل في اسرائيل

مصدر ينفي موافقة "إسرائيل" على إصدار تصاريح جديدة لعمال غزة

نائب محافظ جنين: جنازة قبها "مؤشرا خطيرا" ولدينا عمل أمني مستمر

تركيا تعرض سفينة فجرت أزمة مع" إسرائيل" للبيع في مزاد علني

دولة عربية تكشف امتلاكها مفاعلا نوويا تصل طاقته لـ5 ميغاواط

وزير اسرائيلي: اتصالات على نار هادئة.. وتل أبيب ستوقع اتفاقيات تطبيع جديدة مع دول عربية

الأخبار الرئيسية

======

قناة عبرية تكشف تفاصيل "التسلسل الكامل" لعملية القدس

5 وفيات و175 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

صورة

من هو منفذ عملية القدس ؟

داخل

(مرفق الرابط) ..فتح باب التسجيل لعمال غزة للترشح للعمل في الداخل المحتل

جنود

شهيد و مقتل جندي اسرائيلي و اصابة 4 في اطلاق نار بالقدس (صور وفيديوهات)

الاتصالات الفلسطينية