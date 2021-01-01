جيش الاحتلال يبدأ مناورة عسكرية للتعامل مع عدة جبهات

القدس المحتلة/سما/

بدأ الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، مناورة "درع البلاد" العسكرية في جنوب البلاد للتعامل مع عدة جبهات.



وذكر المتحدث باسم الجيش وفق موقع "والا" أن المناورة تأتي لتحسين استعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة متعددة الجبهات وستنتهي يوم الأربعاء المقبل.



وأوضح أن الجيش سيتدرب يوم الإثنين على تلقي معلومات في المناطق المدنية في غلاف غزة، وكيفية التنبيه عن تهديدات محتملة والتعامل معها.



وتهدف المناورة إلى تحسين جاهزية قوات الجيش لمواجهة متعددة الجبهات بناء على الدروس المستفادة من عملية "حارس الأسوار".