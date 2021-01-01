ليفربول يكتسح أرسنال برباعية مُبهرة في الدوري الإنجليزي (شاهد)

وكالات / سما /

تمكن فريق ليفربول من تحقيق انتصار مُبهر على أرسنال بأربعة أهداف دون رد، وذلك في المُباراة التي أقيمت بينهما في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب أنفيلد رود قد بدأ عن طريق السنغالي الدولي ساديو ماني الذي سجل أول أهداف الريدز بعد لعبة رأسية مُتقنة في الدقيقة 39 من الشوط الأول

وسجل النجم البرتغالي ديوجو جوتا الهدف الثاني في الدقيقة 52، وذلك بعد أن استغل تمريرة خاطئة من نونو تافاريس ليستغل جوتا الهدية فراوغ المُدافع بن وايت والحارس رامسديل وأسكن الكرة بعد ذلك الشباك.

وفي الدقيقة 73، سجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الثالث الذي جاء بعد تمريرة رأسية رائعة من جوتا وصلت فيها الكرة لماني الذي انطلق بسرعته قبل أن يُرسل كرة عرضية لصلاح الذي أسكنها الشباك.

ونجح الياباني الدولي تاكوني مينامينو في تسجيل الهدف الرابع للريدز بعد تتويجه لهجمة رائعة للفريق صاحب الأرض الذي استعرض عضلاته أمام ضيفه.

ورفع ليفربول بعد الفوز رصيده من النقاط للنقطة رقم 25 يحتل بهم الفريق المركز الثاني خلف تشيلسي المُتصدر برصيد 29 نقطة، فيما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة 20 في المركز الخامس.

وسيلعب ليفربول الجولة المُقبل في الدوري الإنجليزي ضد ساوثهامبتون يوم السبت المُقبل، فيما سيلعب أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في نفس اليوم.