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فيديو.. برشلونة يحسم الديربي بفوز شاق على إسبانيول

الأحد 21 نوفمبر 2021 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يحسم الديربي بفوز شاق على إسبانيول



وكالات / سما /

حسم برشلونة ديربي كتالونيا أمام جاره إسبانيول بتحقيق فوزاً شاقاً قوامه هدف دون رد، على حساب ضيوف ملعب الكامب نو، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإسباني.

وقاد المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني الجديد للبارسا، أولى مبارياته في كرسي تدريب البلوجرانا بشكل رسمي، ونجح في إضافة ثلاثة نقاط جديدة لرصيد البلوجرانا في مسابقة الدوري المحلي.

عرف الشوط الأول عدة محاولات من الفريق صاحب الأرض على مرمى الجار الكتالوني، مع محاولات مشابهة من إسبانيول، لكن لم ينجح هذا أو ذاك في معرفة طريق الشباك، لينتهي كما بدأ، بلا أهداف.

وعقب الاستراحة، كثف برشلونة هجماته على مرمى إسبانيول، ليتحصل الهولندي ممفيس ديباي على ركلة جزاء، انبرى لها بنفسه ووقع من خلالها على الهدف الأول في الدقيقة 48.

ولم يستسلم إسبانيول بعد هذا الهدف، وحاول تدوين التعادل في الوقت الذي سعى فيه البارسا لتأمين الانتصار بهدف ثان، وكان راؤول دي توماس على وشك زيارة شباك تير شتيجن لكن القائم منعه من ذلك في الرمق الأخير من اللقاء.

وعاد برشلونة بذلك لسكة الانتصارات ليرفع نقاطه للرقم 20 في المركز السادس بجدول ترتيب الليجا.

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