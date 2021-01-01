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من هو منفذ عملية القدس ؟

الأحد 21 نوفمبر 2021 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من هو منفذ عملية القدس ؟



القدس المحتلة/سما/

 أعلنت سلطات الاحتلال أنّ الناشط في حركة حماس، فادي أبو شخيدم [42 عامًا] من مخيم شعفاط بالقدس، هو منفّذ عملية باب السلسلة التي أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين، صباح الأحد.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف إن منفذ العملية من نشطاء حماس، وقد غادرت عائلته البلاد منذ أيام. وأضاف أنه يجري التحقيق فيما إذا كانت زوجته التي غادرت البلاد مع أطفالها، على علم بنيّته تنفيذ عملية.


وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن “أبو شخيدم” كان يأتي يوميًا للصلاة في الأقصى، وقد وصل اليوم وبحوزته سلاح، ولحسن الحظّ أن الزقاق كان فارغًا وإلا كان سيقتل المزيد من الإسرائيليين.

واعتبر بارليف أن الحادث الذي نفذه أحد رجالات حماس، كان مدبرًا وتم التخطيط له جيّدًا.

وأوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بتعزيز الإجراءات الأمنية في القدس تحسُّبًا لهجمات أخرى، وذلك بعد تقييم للوضع عبر الهاتف مع بارليف ومفوِّض الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر أمني قوله إن “حماس تحاول باستمرار تنفيذ عمليات في القدس والضفة، وحتى بعد الهجوم هذا اليوم، ثمة مخاوف من مزيد من الهجمات ومحاولات تقليد هجوم اليوم”.



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#عملية القدس #فادي أبو شخيدم
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