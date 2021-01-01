‫طولكرم: مستوطنون يدمرون محتويات مخزن ويستولون على معدات زراعية ‬‬

طولكرم / سما /

دمر مستوطنون، اليوم الأحد، محتويات مخزن زراعي، واستولوا على معدات زراعية في قرية شوفة، جنوب شرق طولكرم.

وقال مالك المخزن المزارع تحسين حامد ، إن ثلاثة مستوطنين من "أفني حيفتس" اقتحموا المخزن، ودمروا محتوياته، واستولوا على معدات زراعية، وقاموا بسكب مادة غير معروفة في بئر مياه زراعي، وثقبوا خزانات المياه التي يستخدمها لري المزروعات.

وأضاف أن هذا الاعتداء ليس الأول، حيث يتعرض المزارعون بشكل متكرر لاعتداءات من المستوطنين الذين يقتحمون الأراضي الزراعية التابعة للقرية، ويطلقون أغنامهم، ويمنعونهم من رعي المواشي، ويجبرونهم على مغادرتها تحت تهديد السلاح.

يذكر أن هذه الاعتداءات تتزامن مع أعمال التجريف والبناء في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها سابقا في القرية، لصالح توسعة مستوطنة "أفني حيفتس" المقامة على أراضيها.