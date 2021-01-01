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الصحة بغزة: 3 وفيات و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 21 نوفمبر 2021 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: 3 وفيات و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح الأحد، تسجيل 3 حالات وفاة و60 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، بعد إجراء 260 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة في تقرير يومي للحالة الوبائية وصل وكالة "صفا"، إلى تعافي 100 حالة جديدة من مصابي "كورونا".

وذكرت أن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 186357 إصابة، والحالات النشطة 1600 حالة، وإجمالي المتعافين 183125 حالة، والوفيات 1632 وفاة.

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى يبلغ 61 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 43 حالة.

وبشأن التطعيمات، أفادت الصحة بأن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح 494444 شخصًا.

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