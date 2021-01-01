  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أول تعقيب من حماس على عملية القدس

الأحد 21 نوفمبر 2021 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعقيب من حماس على عملية القدس



القدس المحتلة/سما/

عقبت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الأحد، على عملية الاشتباك المسلح في مدينة القدس المحتلة.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي: "العملية البطولية عند باب السلسلة صباح اليوم تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال المتصاعدة في مدينة القدس المحتلة وأحيائها".

وأضاف: "هذه العملية تؤكد على استمرارية ثورة شعبنا الفلسطيني ضد المحتل الصهيوني وعجز الاحتلال على خمد ثورته المتصاعدة".


 
وأردف: "ستظل مقاومة شعبنا مشرعة بكل الوسائل والأدوات ضد المحتل الصهيوني حتى تحقيق أهدافنا المنشودة وكنس الاحتلال عن مقدساتنا وكامل أراضينا".

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، صباح يوم الأحد 21 نوفمبر 2021، عن إصابة 3 من جنود الاحتلال الإسرائيلي، خلال اشتباك مسلح مع الشبان الفلسطينيين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وقال  الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم:  ‏"عملية فدائية في القدس المحتلة.. هذه المدينة المقدسة ستظل تقاتل حتى تطرد المحتل الغريب ولن تستسلم لواقع الاحتلال البغيض

‏ وأضاف "الشباب الثائر سيواصل نضاله المشروع حتى انتزاع حريته وتحرير أرضه واسترداد مقدساته

#حماس #القدس المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

طبيب يكشف عن المسبب الثالث للوفاة بفلسطين وكيفية علاجه

غزة: فتح باب التسجيل للعمال الفلسطينيين الراغبين بالعمل في اسرائيل

ما أسباب التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء قطاع غزة ؟

نائب محافظ جنين: جنازة قبها "مؤشرا خطيرا" ولدينا عمل أمني مستمر

تركيا تعرض سفينة فجرت أزمة مع" إسرائيل" للبيع في مزاد علني

وزير اسرائيلي: اتصالات على نار هادئة.. وتل أبيب ستوقع اتفاقيات تطبيع جديدة مع دول عربية

دولة عربية تكشف امتلاكها مفاعلا نوويا تصل طاقته لـ5 ميغاواط

الأخبار الرئيسية

فصائل المقاومة تبارك عملية القدس البطولية

داخل

(مرفق الرابط) ..فتح باب التسجيل لعمال غزة للترشح للعمل في الداخل المحتل

الصحة بغزة: 3 وفيات و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جنود

شهيد و مقتل جندي اسرائيلي و اصابة 4 في اطلاق نار بالقدس (صور وفيديوهات)

عمال

مصدر ينفي موافقة "إسرائيل" على إصدار تصاريح جديدة لعمال غزة

الاتصالات الفلسطينية