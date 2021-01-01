أول تعقيب من حماس على عملية القدس

القدس المحتلة/سما/

عقبت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الأحد، على عملية الاشتباك المسلح في مدينة القدس المحتلة.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي: "العملية البطولية عند باب السلسلة صباح اليوم تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال المتصاعدة في مدينة القدس المحتلة وأحيائها".

وأضاف: "هذه العملية تؤكد على استمرارية ثورة شعبنا الفلسطيني ضد المحتل الصهيوني وعجز الاحتلال على خمد ثورته المتصاعدة".





وأردف: "ستظل مقاومة شعبنا مشرعة بكل الوسائل والأدوات ضد المحتل الصهيوني حتى تحقيق أهدافنا المنشودة وكنس الاحتلال عن مقدساتنا وكامل أراضينا".

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، صباح يوم الأحد 21 نوفمبر 2021، عن إصابة 3 من جنود الاحتلال الإسرائيلي، خلال اشتباك مسلح مع الشبان الفلسطينيين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: ‏"عملية فدائية في القدس المحتلة.. هذه المدينة المقدسة ستظل تقاتل حتى تطرد المحتل الغريب ولن تستسلم لواقع الاحتلال البغيض

‏ وأضاف "الشباب الثائر سيواصل نضاله المشروع حتى انتزاع حريته وتحرير أرضه واسترداد مقدساته