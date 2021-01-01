  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أقدمهم الفسفوس المضرب منذ 130 يوما: أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

الأحد 21 نوفمبر 2021 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل أربعة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، وسط تحذيرات من خطورة وضعهم الصحي، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 130 يوما.

والأسرى المضربون إلى جانب الفسفوس، هم: هشام أبو هواش منذ (97 يوما)، وعياد الهريمي منذ (60 يوما)، ولؤي الأشقر مضرب منذ (42 يوما).

وحسب المعلومات المتوفرة لدى هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن وضع الأسير الفسفوس يزداد خطورة مع مرور الأيام، وهناك تحذيرات من إمكانية تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة، قد تؤدي إلى شلل أو ارتقائه شهيدًا، في ظل تعنت حكومة الاحتلال ورفضها عدة التماسات قُدمت من طرف الهيئة للإفراج عنه، الأمر الذي يعتبر تلاعبًا بحياة الأسير وصحته.

كما يعاني بقية الأسرى أوضاعا صحية صعبة، جراء نقصان نسبة السوائل بالجسم، وحالات الصداع والهزال الشديدين، وآلام الجسم المختلفة.

يذكر أن الأسير علاء الأعرج قد علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر (103) أيام، بعد أن ألغت سلطات الاحتلال أمر اعتقاله الإداريّ، الخميس الماضي.

وبتاريخ 11 من الشهر الجاري، علّق الأسير مقداد القواسمة إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي بدأه قبل 113 يوما، مقابل الإفراج عنه في فبراير/شباط من العام المقبل.

#الأسرى #اضراب عن الطعام #الاعتقال الإداري

الأكثر قراءة اليوم

طبيب يكشف عن المسبب الثالث للوفاة بفلسطين وكيفية علاجه

غزة: فتح باب التسجيل للعمال الفلسطينيين الراغبين بالعمل في اسرائيل

ما أسباب التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء قطاع غزة ؟

نائب محافظ جنين: جنازة قبها "مؤشرا خطيرا" ولدينا عمل أمني مستمر

تركيا تعرض سفينة فجرت أزمة مع" إسرائيل" للبيع في مزاد علني

وزير اسرائيلي: اتصالات على نار هادئة.. وتل أبيب ستوقع اتفاقيات تطبيع جديدة مع دول عربية

دولة عربية تكشف امتلاكها مفاعلا نوويا تصل طاقته لـ5 ميغاواط

الأخبار الرئيسية

فصائل المقاومة تبارك عملية القدس البطولية

داخل

(مرفق الرابط) ..فتح باب التسجيل لعمال غزة للترشح للعمل في الداخل المحتل

الصحة بغزة: 3 وفيات و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جنود

شهيد و مقتل جندي اسرائيلي و اصابة 4 في اطلاق نار بالقدس (صور وفيديوهات)

عمال

مصدر ينفي موافقة "إسرائيل" على إصدار تصاريح جديدة لعمال غزة

الاتصالات الفلسطينية