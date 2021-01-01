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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 21 نوفمبر 2021 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

تصدر خبر تشييع جثمان الشهيدة إسراء خزيمية في بلدة قباطية بمحافظة جنين، وتسليم الاحتلال جثمان الشهيد الطفل أمجد أبو سلطان من مدينة بيت لحم، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الأحد.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

  • الرئيس يستقبل المفتي العام

  • جنين تشيع جثمان الشهيدة إسراء خزيمية

  • مصرع شابين في حادث سير ذاتي غرب الخليل

  • عساف يفتتح مكتب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في الظاهرية

  • أقدمهم كايد الفسفوس: أربعة أسرى يواصلون إضرابهم وسط تحذيرات من خطورة وضعهم الصحي

  • استقبال رسمي للوكيل البطريركي الجديد للروم الأرثوذكس في بيت لحم

  • وفاة و93 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و282 حالة تعافٍ

  • مواجهات ليلية مع الاحتلال في بلدية العيسوية

  • بيت لحم: الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الطفل أمجد أبو سلطان

* "الأيام":

  • تشييع جثمان الشهيدة إسراء خزيمية في قباطية والاحتلال يسلم جثمان الشهيد الطفل أبو سلطان

  • الرئيس يستقبل المفتي العام

  • مواجهات ليلية مع الاحتلال لليوم الرابع في العيسوية واعتقال شابين

  • كورونا: وفاة و93 إصابة جديدة

  • غزة: هبوط في شارع الوحدة وانهيار جدار المسجد جراء الأمطار

  • مصرع شابين في حادث سير ذاتي غرب الخليل

* "القدس":

  • الرئيس يستقبل المفتي ويطلع منه على أوضاع القدس

  • إسرائيل تقر بناء برج استيطاني تجاري يتكون من 40 طابقا على أراضي قرية لفتا

  • تشييع جثمان الشهيدة إسراء خزيمية في قباطية

  • 4  أسرى يواصلون إضرابهم رغم خطوة وضعهم الصحي

  • غزة: هبوط في شارع متضرر من العدوان وانهيار جدار مسجد

  • وفاة و93 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

  • الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الطفل أمجد أبو سلطان

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