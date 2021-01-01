الاحتلال يعتقل ثلاثة أشقاء بعد الاعتداء عليهم بالضرب في العيسوية

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة أشقاء بعد الاعتداء عليهم بالضرب، في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الاشقاء: بلال وسلطان ومحمد رباح أبو الحمص، بعد أن داهمت منزلهم في العيسوية، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال احتجزت شقيقهم الرابع خضر لعدة ساعات، قبل ان تطلق سراحه.

وشهدت العيسوية أمس مواجهات عنيفة لليوم الرابع على التوالي اثر اقتحام الاحتلال للبلدة، والتنكيل بالمواطنين.

وكانت قوات الاحتلال قد اعدمت الفتى عمر أبو عصب من العيسوية، مساء الأربعاء المنصرم، أثناء تواجده في مدينة القدس، ولا تزال تحتجز حثمانه.