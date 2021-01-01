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بالفيديو: شهيد وثلاث إصابات من جنود الاحتلال في اشتباك مسلح بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة

الأحد 21 نوفمبر 2021 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: شهيد وثلاث إصابات من جنود الاحتلال في اشتباك مسلح بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة



القدس المحتلة/سما/

أصيب ثلاثة من عناصر الشرطة الإسرائيلية بجراح صباح اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار في البلدة القديمة بالقدس.
 
وأفادت صحيفة معاريف، بإصابة ثلاثة من أفراد شرطة حرس الحدود في عملية إطلاق نار نفذها شاب فلسطيني في البلدة القديمة بالقدس.
 
وذكرت أن  أحد أفراد الشرطة أصيب بجراح خطيرة للغاية بعد إصابته في رأسه فيما وصفت حالة الاثنين الآخرين ما بين المتوسطة والخطيرة.
 
وأشارت إلى أن أفراد من الشرطة أطلقوا النار صوب المنفذ وحيدوه، وأعلن عن استشهاده.
 
وعقب العملية هرعت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى البلدة القديمة، وعملت على تطويق المكان.
 
وتأتي العملية بعد ثلاثة أيام فقط من عملية طعن لشرطيين جندي ومجندة في قوات حرس الحدود في شارع حجاي قرب مدرسة عطروت هكوناهيم في البلدة القديمة بالقدس، استشهد خلالها المنفذ.

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