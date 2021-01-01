حالة الطرق بغزة صباح اليوم

غزة/سما/

قالت الإدارة العامة لشرطة المرور بغزة، إن الحركة المرورية صباح اليوم الأحد نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

وأهابت بالسائقين القيادة بحذر وتمهل تفاديا لحدوث انزلاقات بسبب أمطار المياه.

ونوهت عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، ودعت السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.



وأشارت إلى استمرار الإغلاق الكلي لشارع الجلاء "السايد الشرقي والغربي" من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة "السايد الشمالي والجنوبي" من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بوجود أعمال إزالة برج الجوهرة.

وتابعت: "عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الاتصال على الرقم 177".