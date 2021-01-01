أبرز عناوين المواقع الإخبارية العبرية صباح اليوم

القدس المحتلة/سما/

الخلافات على تعين قضاة المحكمة العليا، سبل منع تفشي الكورونا من جديد، الإتفاق الأردني الإسرائيلي الكهرباء مقابل المياه، القضايا الرئيسة في المواقع الإخبارية العبرية صباح اليوم الأحد.

هآرتس:

في لقاء مع هآرتس: المؤرخ الإسرائيلي شلومو زاند يعتقد أن مشروع اليسار العالمي في طريقه للنهاية.

وزير القضاء جدعون ساعر: إن لم يكن اتفاق على أسماءقضاة المحكمة لن تكون تعينات مهما كان الثمن.

الجيش الإسرائيلي أقام حفل تقاعد رئيس قسم التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش في دير مار سابا دون تنسيق.

الجيش الإسرائيلي سلم الفلسطينيون جثمان طفل 14 عاماً، بعد أن سلمهم بالخطأ جثمان ابن 37 عاماً.

يديعوت أحرنوت:

الكورونا تتفشى في أوروبا، وفي “إسرائيل” خوف من موجة تفشي جديدة للفيروس.

في أعقاب الفوضى الأمنية، أبو مازن باشر عملية عسكرية في جنين لإعادة السلطة والسيطرة على المدينة.

لتجنب المواجهة في الائتلاف الحكومي، وزير القضاءساعرس يؤجل تعيين قضاة المحكمة العليا.

الرئيس الأمريكي بايدن خضع لفحص القولون بالمنظار، وهاريس كانت رئيساً لمدة 85 دقيقة.

الرئيس الإسرائيلي سيزور بريطانيا، وسيطلب من رئيس الوزراء جونسون مواقف أكثر تشدداً تجاه إيران.

الجاسوس في منزل جنتس: وزير الدفاع هو الآخر يتحمل المسؤولية، وهو ليس الأول.

تجدد المواجهات في العيسوية.

واللــلا نيــوز:

“ديكتاتورية الكورونا”: آلاف تظاهروا في النسما ضد الإغلاق، ومواجهات في هولندا.

تحليل: أعمال الشغب في مستشفى سوروكا هي مجرد فصل في قصة الوحش الذي رعته الحكومات الإسرائيلية.

كورونا: الخطة لمنع موجة كورونا بين الأطفال، الشارة الخضراء ستطبق في احتفالات حانوكا.

الأردن والإمارات و”إسرائيل” سيوقعون على اتفاقية الكهرباء مقابل الماء.

خطة طوارىء إسرائيلية لمنع إنقراض النسور من “إسرائيل”.

القنــاة 12:

في أعقاب الإرتفاع في معامل العدوى، الحكومة الإسرائيلية تعقد جلسة لوضع محددات على الاحتفالات بالعيد.

بسبب تفشي فيروس كورونا: الدول الأوروبية تستعد لأعيد ميلاد حزينة.

توصية وزير القضاء، سيدة لأول مرّة في منصب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيية.

معاريف:

على خلفية إدارة حائط البراق، مواجهة بين الوزراء قد تؤدي إلى أزمة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.

اجتماع للحكومة الإسرائيلية لوضع إجراءات تبقي “إسرائيل” مفتوحة، والإستعدادات لعيد حانكوكا.

على أبواب تعاون استراتيجي إسرائيلي –أردني، كهرباء أردنية مقابل مياه محلاه من “إسرائيل”.

الكورونا ننفشى في ألمانيا، واحتجاجات في النمسا على الإغلاق لمواجهة الكورونا.

الولايات المتحدة منعت الصين من بناء قاعدة عسكرية في ميناء لدولة حليفة.

إسرائـــيل اليـــوم:

الإسرائيليون يؤكدون: التدريبات الجوية مع الأمريكين استعداداً للمواجهة العسكرية مع إيران.

تحليل: إيران على حافة أن تصبح دولة نووية، و”إسرائيل” تركت وحيدة.

بعد القاهرة ورام الله، رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي زار الأردن سراً.

بسبب خلافات في الإئتلاف الحكومي، قد يتأجل تعين قضاة المحكمة العليا.

تقرير للمركز الإسرائيلي “عين على الإعلام الفلسطيني”: مجلة أطفال حركة فتح تشجع “القتل والإرهاب”، وتقول أن لا حق ل “إسرائيل” في الوجودة، والشهادة من المُثل العليا.

استمرار المواجهات في العيسوية.

جهات طبية إسرائيلية تتحدث عن تراجع في فعالية الجرعة الثالة المضادة للكورونا، ووزارة الصحة تنفي.