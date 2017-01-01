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صحيفة عبرية: ضغوط أميركية على حكومة بينيت للعودة لمنظمة "اليونسكو"

الأحد 21 نوفمبر 2021 07:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: ضغوط أميركية على حكومة بينيت للعودة لمنظمة "اليونسكو"



القدس المحتلة/سما/

 ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تضغط على الحكومة الإسرائيلية لإعادة عضويتها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو”.

ووفقًا للصحيفة، فإن هذه القضية أثيرت عدة مرات في محادثات حكومية رفيعة المستوى بين الجانبين، بما في ذلك اجتماعات الأسبوع الماضي في إسرائيل مع السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد.


وكانت إسرائيل انسحبت من اليونسكو في عام 2017 بعد أيام قليلة من قيام الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب بذلك، بزعم اتخاذ سلسلة قرارات معادية لإسرائيل، ومنها اعتبار القدس الشرقية أرضًا محتلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة بايدن مهتمة بالعودة للمنظمة وتعمل على تشريع قانون يحتاج إلى أغلبية في الكونغرس من أجل قضية التمويل الذي يدفع للمنظمة، وأنها ترى بأن عودة إسرائيل ستساعد في إقناع الجمهوريين بالكونغرس بالموافقة على تغيير القوانين المتعلقة بالمنظمة الأممية.

#بينيت #جو بايدن #الحكومة الاسرائيلية

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