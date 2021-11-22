اتحاد المقاولين يعلّق العمل في كافة المشاريع قيد التنفيذ غدًا..صورة

رام الله/سما/

أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين، عن تعليق العمل في كافة المشاريع قيد التنفيذ في مختلف أنحاء الوطن، يوم غد الاثنين 22/11/2021.

وقال الاتحاد في بيان " إن مجلس الإدارة بالتشاور مع أمناء السر وأعضاء اللجان في كافة المناطق قرر تعليق العمل يوم الاثنين القادم، وذلك نظرًا لما يمر به قطاع المقاولات من ظروف صعبة جدًا.

وأوضح أنّ السبب في تعليق العمل في المشاريع هو التأخر في صرف مستحقات المقاولين، وما يرافقه من الارتفاع الحاد في أسعار المواد، وانخفاض أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، وشح الأيدي العاملة المهنية، ما أدى ذلك إلى خسائر كبيرة في المشاريع قيد التنفيذ.

وأشار إلى أن الجهات المتعاقدة في المشاريع رفضت التجاوب مع المقاولين وتعويضهم عن خسائرهم.

ودعا الاتحاد المقاولين إلى التواجد في مقرات الفروع اليوم لبحث الخطوات التصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبه.





