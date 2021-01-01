الطقس: أجواء ماطرة وباردة

رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، التي تصبح دون المعدلات السنوية العامة بنحو 3-4 درجات مئوية.

ويسود جو غائم جزئي إلى غائم وتتهيأ الفرصة لتساقط أمطار مسحوبة بعواصف رعدية في مناطق غير منتظمة من البلاد وقد تكون غزيرة أحيانا.

ومع ساعات الليل يسود طقس بارد مع درجات حرارة تهبط دون العشر درجات مئوية في بعض المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، مع هبات تنشط أحيانا.

في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا في المناطق الجبلية ومائلة قليلاً للبرودة في باقي المناطق.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة بشكل سريع وتسود أجواء باردة نسبيا بشكل عام في مختلف المناطق، وتتدنى الحرارة دون العشر درجات في الجبال مع طقس بارد، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه.