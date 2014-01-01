الاحتلال يعتقل شابين من بلدة العيسوية

القدس المحتلة /سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، شابين بعد اقتحامها بلدة العيسوية شمال شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد زكريا عليان، ومحمد جمال عليان عقب اقتحام منزليهما في البلدة، كما اندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال الذين اطلقوا القنابل الصوتية والغازية تجاه المواطنين ومنازلهم.

وتندلع المواجهات في البلدة لليوم الرابع على التوالي بعد اقتحام الاحتلال المتواصل للبلدة، من أجل التنكيل بالمواطنين.

وبدأت المواجهات عقب اعدام قوات الاحتلال للشهيد الفتى عمر أبو عصب، مساء يوم الأربعاء الماضي، حيث ترفض قوات الاحتلال تسليم جثمانه.