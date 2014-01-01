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الاحتلال يعتقل شابين من بلدة العيسوية

السبت 20 نوفمبر 2021 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل شابين من بلدة العيسوية



القدس المحتلة /سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، شابين بعد اقتحامها بلدة العيسوية شمال شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد زكريا عليان، ومحمد جمال عليان عقب اقتحام منزليهما في البلدة، كما اندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال الذين اطلقوا القنابل الصوتية والغازية تجاه المواطنين ومنازلهم.

وتندلع المواجهات في البلدة لليوم الرابع على التوالي بعد اقتحام الاحتلال المتواصل للبلدة، من أجل التنكيل بالمواطنين.

وبدأت المواجهات عقب اعدام قوات الاحتلال للشهيد الفتى عمر أبو عصب، مساء يوم الأربعاء الماضي، حيث ترفض قوات الاحتلال تسليم جثمانه.

#قوات الاحتلال #بلدة العيسوية #اعتقال

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