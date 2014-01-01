لماذا يستقبل نادي تشيلسي رئيس إسرائيل وزوجته غدا الأحد؟

لندن /سما/

يقوم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وزوجته بزيارة لبريطانيا، غدا الأحد، يلتقي خلالها الأمير تشارلز، ولي عهد البلاد، ورئيس الحكومة بوريس جونسون، بحسب إعلام عبري.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "يقوم الرئيس يتسحاق هرتسوغ وزوجته ميخال بأول زيارة رسمية لبريطانيا غدا يلتقي خلالها الأمير تشارلز ورئيس الوزراء بوريس جونسون ووزيرة الخارجية ليز تراس وأعضاء البرلمان ورؤساء الجالية اليهودية".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن هرتسوغ سيصل لندن بعد ظهر الأحد، لافتة إلى أنه من المقرر أن يحل الرئيس وزوجته كضيوف شرف في معرض خاص بنادي تشيلسي لكرة القدم في ملعب النادي.

وأضافت: "يُخصص المعرض لمحاربة معاداة السامية، تحت اسم "49 Flames"، تخليدا لذكرى 49 رياضيا أولمبيا يهوديا قُتلوا في الهولوكوست".

من جانبه، قال هرتسوغ: "يسعدني أن أقوم بزيارة رسمية لبريطانيا كرئيس لدولة إسرائيل"، مضيفا "بينما تقوم بريطانيا ببناء دور جديد ومستقل لنفسها في العالم، فإن إسرائيل هي واحدة من أكثر حلفائها ولاء على جبهة الابتكار والتقدم".

ولفت إلى أهمية الزيارة بالنسبة له بصفته "ابن رائد في الجيش البريطاني قاتل في الحرب العالمية الثانية ومن سلالة حاخامات خدموا في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

وتابع رئيس إسرائيل: "أتطلع إلى لقاء رئيس الوزراء بوريس جونسون وأعضاء البرلمان وبحث السبل التي يمكن لبلداننا أن تقود من خلالها مكافحة تغير المناخ، ومكافحة البرنامج النووي الإيراني، والأمن القومي، والأمن السيبراني، والكفاح ضد معاداة السامية والتجارة".