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وزير الطاقة الاسرائيلية توقع مذكرة تفاهم لمكافحة أزمة المناخ في الإمارات

السبت 20 نوفمبر 2021 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الطاقة الاسرائيلية توقع مذكرة تفاهم لمكافحة أزمة المناخ في الإمارات



القدس المحتلة / سما /

تتوجه وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار إلى الإمارات غدًا الأحد لتوقيع مذكرة تفاهم لمكافحة ازمة المناخ مع المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات والولايات المتحدة.

ستوقع الإتفاقية يوم الاثنين، في جناح الإمارات في معرض اكسبو، وسيوقع المذكرة مع وزيرة الطاقة كل من وزير المياه الأردني الدكتور محمد النجر والمبعوث الأمريكي الخاص لتغير المناخ جون كيري والمبعوث الإماراتي للمناخ سلطان الجابر.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل البلدان معًا لإيجاد حلول للتكيف ومكافحة آثار أزمة المناخ هذه، مع الاستفادة من المزايا النسبية لكل بلد. وستعمل المملكة الأردنية التي تتمتع بالمساحات المفتوحة، على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لإسرائيل، بينما ستعمل إسرائيل التي تمتلك أفضل قدرة لتحلية المياه في العالم، على تحلية المياه للأردن.

وقالت وزيرة الطاقة كارين الهرار: "الاتفاقية التي سنوقعها هي خطوة تاريخية في الكفاح الإقليمي ضد آثار أزمة المناخ، وهذا بعد أشهر من العمل الجاد جنبًا إلى جنب مع شركائنا في المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة. 

ونتج عن هذا العمل توقيع أهم اتفاقية مع المملكة الأردنية منذ توقيع اتفاقيات السلام، وهذا الأمر لا تقتصر الفائدة منه على الكهرباء الخضراء أو المياه المحلاة فحسب، بل تتمثل أيضًا في تعزيز العلاقات مع الجار الذي يملك أطول حدود مع إسرائيل ".

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