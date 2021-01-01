مستشار الأمن القومي الاسرائيلي يلتقي ولي العهد ورئيس وزراء البحرين الأمير سلمان

القدس المحتلة / سما /

التقى مستشار الأمن القومي الاسرائيلي إيال هولتا في المنامة مع ولي العهد ورئيس الوزراء البحريني الأمير سلمان. كما التقى خلال زيارته للمملكة بوزير خارجية البحرين ومستشار الأمن القومي. وكان الملف الايراني والعلاقات بين البلدين محور هذه اللقاءات.

حضر اللقاء بين الطرفين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعادل بن خليفة رئيس جهاز المخابرات الوطني، ومن الطرف الاسرائيلي إيال حولتا مستشار الأمن القومي الإسرائيلي والوفد المرافق له.

وبحسب ما نشرت وكالة انباء البحرين، أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد أن مملكة البحرين حريصة على دعم كافة الجهود الدولية من أجل نماء وازدهار المنطقة وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الإقليمي والدولي.

جاء هذا اللقاء في إطار انعقاد أعمال منتدى حوار المنامة 2021، والذي رحب ولي العهد بمستشار الأمن القومي الإسرائيلي وأشار إلى أهمية استمرار تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة المختلفة في ضوء توقيع إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والتطلعات المنشودة، ويفتح آفاقًا أرحب لنمو وتطور العلاقات الثنائية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض المحاور التي تطرق إليها المنتدى وإلى أهمية حوار المنامة في تبادل الأفكار والآراء حول المستجدات والتطورات في المنطقة والعالم بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.