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المنظمات الأهلية تُدين القرار البريطاني المُتّخذ بحق حركة "حماس"

السبت 20 نوفمبر 2021 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
المنظمات الأهلية تُدين القرار البريطاني المُتّخذ بحق حركة "حماس"



غزة / سما /

أدانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم السبت، بشدة قرار وزيرة الداخلية البريطانية، اعتبار حركة حماس منظمة "إرهابية".

واعتبرت الشبكة، في بيانها أنّ هذا القرار انتهاكًا للقانون الدولي واستهدافًا للشعب الفلسطيني ومكوناته الوطنية الذي يواجه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتواصلة.

ودعت الحكومة البريطانية إلى التراجع عن هذا القرار الجائر والانحياز لمبادئ القانون الدولي ومنظومة حقوق الإنسان وتصويب مواقفها تجاه قضية شعبنا الفلسطيني العادلة.

وحثّت الشبكة، البرلمان البريطاني، على عدم التصويت على القرار واتخاذ قرارات بإلزام الاحتلال بوقف جرائمها بحق شعبنا وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ومنظومة حقوق الإنسان.
 

#شبكة المنظمات الأهلية #حركة حماس #بريطانيا

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