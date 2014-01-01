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هزيمة غير مستحقة لمنتخبنا أمام البحرين بأولى مبارياته بغرب آسيا للشباب

السبت 20 نوفمبر 2021 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
هزيمة غير مستحقة لمنتخبنا أمام البحرين بأولى مبارياته بغرب آسيا للشباب



بغداد /سما/

تعرض منتخبنا، مساء اليوم السبت، لهزيمة غير مستحقة أمام منتخب البحرين، بهدف لهدفين في اللقاء الذي أقيم على إستاد جزع النخلة بمدينة البصرة، في افتتاح بطولة غرب آسيا الثانية للشباب التي تستضيفها العراق.

قدم لاعبو منتخبنا أداء جيدا خلال مجريات اللقاء، خاصة في الشوط الثاني الذي شهد سيطرة تامة للاعبي منتخبنا الذين أضاعوا عددا كبيرا من الفرص السهلة التي لاحت لهم، لكن تسرعهم أمام المرمى، وعدم القدرة على انهاء الهجمة، وخطأ الحارس حرم المنتخب من الخروج ولو حتى بنتيجة التعادل.

وافتتح منتخب البحرين التسجيل خلال مجريات الشوط الأول عبر اللاعب مبارك حبيب الذي تابع كرة مرتدة من حارس منتخبنا، وجاء هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر قيس طه، لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفرض منتخبنا أفضليته في الشوط الثاني، وتسابق مهاجمونا على إضاعة الفرص السهلة أمام مرمى البحرين في أكثر من مناسبة.

وفي الوقت الذي كان منتخبنا يبحث عن الهدف الثاني، وعلى عكس مجريات اللقاء سجل منتخب البحرين هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء عن طريق اللاعب عبد السبيعي الذي استغل خطأ كارثيا من حارس منتخبنا.

#المنتخب الوطني #فلسطين #بطولة غرب آسيا الثانية للشباب

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