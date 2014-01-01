وزير التنمية يطالب المؤسسات الدولية والحقوقية العمل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق أطفال فلسطين

رام الله / سما /

طالب وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني المؤسسات الدولية والحقوقية والمؤسسات العاملة في قطاع الطفولة بالعمل على توفير الحماية والرعاية لأطفال فلسطين كما دعا إلى محاكمة مجرمي الاحتلال على قتلهم للأطفال الفلسطينيين وانتهاكاتهم اليومية بحقهم.

جاء ذلك في البيان الذي أصدرته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف اليوم الموافق العشرين من تشرين الثاني من كل عام.

وشدد وزير التنمية د. مجدلاني على ضرورة تكاثف الجهود لفضح ممارسات الإحتلال بحق أطفال فلسطين في كل المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل، ووضع حد للانتهاكات المتواصلة للاحتلال بحق الأطفال وتوفير الحماية والرعاية والأمن الغذائي للأطفال في قطاع غزة الذي يعاني أطفاله من آثار الحرب والحصار وتبعاتهم الاجتماعية والاقتصادية والنفسية .

وقال د. مجدلاني ” أن الوزارة والشركاء أعضاء الفريق الوطني لمتابعة توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية بشأن تقرير دولة فلسطين الخاص باتفاقية حقوق الطفل التي انضمت لها فلسطين في العام 2014 يواصلون عملهم لانفاذ كل بنود الاتفاقية.”

وحول مستجدات عمل الوزارة تابع د. مجدلاني ” أن الوزارة تقدم خدمات الحماية والرعاية للأطفال المعرضين للعنف والإهمال والاستغلال كما تكثفت الوزارة خدمات الرعاية اللاحقة للأطفال الذين خرجوا من مؤسسات الحماية والرعاية الخاصة بالأطفال، حيث يتم متابعتهم بشكل دوري من قبل مرشدي حماية الطفولة للتأكد من استقرارهم في أسرهم ومعرفة احتياجاتهم وتلبيتها كما عملت الوزارة وبالتعاون مع الشركاء العاملين في قطاع الطفولة على تطوير نظام الوساطة لتجنيب الأطفال الدخول في الإجراءات القانونية بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال” .

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد اضافة إلى تطوير السجل الوطني الاجتماعي لضمان تقديم الخدمات للفئات الفقيرة والمهمشة خاصة الأطفال وفقا لمنهجية إدارة الحالة.