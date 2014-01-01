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الناصرة: إصابة امرأة في جريمة إطلاق نار

السبت 20 نوفمبر 2021 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الناصرة: إصابة امرأة في جريمة إطلاق نار



القدس المحتلة / سما /

أصيبت امرأة، تبلغ 35 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار بحي الجليل في مدينة الناصرة، مساء السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 17:31 حول إصابة امرأة في حادثة عنف بالناصرة، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لها إذ عانى جروحا وصفت بالمتوسطة".

وأحيلت المصابة، على وجه السرعة، إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

#جريمة إطلاق نار #مدينة الناصرة #المجتمع العربي

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